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Élet-Stílus

Kvíz: Melyik Tom Hanks-film látható a képen?

DreamWorks / Twentieth Century F / Collection ChristopheL / AFP
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 27. 05:45
DreamWorks / Twentieth Century F / Collection ChristopheL / AFP

Tom Hanks több mint négy évtizede Hollywood egyik legmeghatározóbb színésze. Oscar-díjas alakítások, kultikus drámák, vígjátékok és családi filmek egyaránt szerepelnek a filmográfiájában.

Vajon te felismered a legismertebb filmjeit egyetlen képkocka alapján?

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