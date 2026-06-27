Kvíz: Melyik Tom Hanks-film látható a képen?

Tom Hanks több mint négy évtizede Hollywood egyik legmeghatározóbb színésze. Oscar-díjas alakítások, kultikus drámák, vígjátékok és családi filmek egyaránt szerepelnek a filmográfiájában.
Vajon te felismered a legismertebb filmjeit egyetlen képkocka alapján?
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25 éve mutatták be a Számkivetettet, Tom Hanks egyik leghíresebb filmjét, amit egyedül vitt el a hátán. Ez nem meglepő, az annál inkább, hogy milyen értelmezései lettek Robert Zemeckis túlélő drámájának negyedszázad távlatában.