Rubint Réka a betegségéről: Ez egy nagyon magányos út

A Blikknek nyilatkozott Rubint Réka, aki áprilisban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy daganatos beteg. Az interjúban elmondta, nem szereti a betegség szó használatát, helyette feladatként tekint a diagnózisára.

Azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy amíg képes vagyok reggel felkelni, edzeni, megenni egy finom vacsorát, amíg tudok gyönyörködni a gyerekeimben, addig csak hála és köszönet van bennem, és nem érzem magam betegnek

– mondta el a fitneszedző, aki az elmúlt négy évben 41 sugárkezelésen és többféle kemoterápián esett át. Hozzátette: az orvosai mindent megtesznek a gyógyulása érdekében, és ő is igyekszik minden egyéb lehetőséget megragadni, például nemrég tért haza Németországból, ahol immunterápiát kapott.

A feladatot csak ő egyedül tudja megoldani

A mögötte álló évekről azt mondta, „testi-lelki pokoljárás” volt, de a családtagjai minden pillanatban mellette voltak.

Nagyon tudatosan építettük a családunkat, hogy egy igazi egység legyünk. Norbi csonka családból jött, és szerettem volna neki is megadni azt a szerető és biztonságos közeget, amiben igazán jó élni. Fantasztikus gyerekeink vannak, akik imádnak velünk lenni, mindenben számíthatunk rájuk, és ők is mindenben számíthatnak ránk. De akármennyire is szerencsés vagyok, akármennyire szeret és segít a családom, ez egy nagyon magányos út. Ezeket a nehézségeket, ezeket a fájdalmakat nem tudja megoldani vagy átélni senki helyettem, és ez így is van rendjén, hiszen ez nem az ő feladatuk, hanem az enyém. Ezt csak az tudja megoldani, aki megkapja a diagnózist, jelen esetben én. Én pedig eldöntöttem már az elején, hogy nem adom fel! Mert ahogy Rafael Nadal teniszező is mondja: a győzelem a legelszántabbaké!

– fogalmazott Rubint Réka.

Nemrég Ákosnak is üzent: