„Ne feledd, győzni fogunk!” – Rubint Réka üzent a szintén a rákkal küzdő Ákosnak

Rubint Réka éppen Horvátországban nyaralt, amikor eljutott hozzá a hír, hogy Ákost rosszindulatú pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták. A fitneszedző, aki négy éve küzd a rákkal, a Tények Pluszban üzent sorstársának.

Szia, Ákos! Sajnálattal hallottam, hogy most már bajtársak vagyunk, hiszen nálam négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot. Ne feledd, hogy a győzelem a legelszántabbaké, és te elszánt vagy. És biztos vagyok benne, hogy győztesként fogsz kijönni ebből a harcból. A legfontosabb az, hogy soha ne add fel! És soha ne hagyd magára azt a fantasztikus embert, akivel 24 órában együtt élsz, és az te vagy. Én nagyon szorítok neked, és ha bármiben, bármikor segíthetek, akkor keress meg, mert: ne feledd, győzni fogunk, és nem adjuk fel soha! Puszillak, és kitartás!

– fogalmazott Rubint Réka.

Pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak Ákosnál

Az 58 éves, Kossuth-díjas énekes-dalszerző szerdán jelentette be, hogy rosszindulatú daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták, és már meg is műtötték. Jelenleg stabil állapotban van, otthon lábadozik. Állapota miatt a 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondta.

Csütörtökön Facebook-oldalán ezt írta:

Köszönöm mindenkinek a rengeteg támogató üzenetet, az imákat, a kedves jókívánságokat!

Szintén aznap a Védvonal felszólította az egyik legnagyobb hazai hírportál vezetését az Ákos betegségen gúnyolódó vagy az énekes halálát kívánó kommentek eltávolítására.