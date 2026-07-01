Pokoli hőségek és porzó medrek – történelmi kánikulák és nagy magyar aszályok kvíz

Habár kedden megdőlt az abszolút melegrekord, a magyar történelemben több hírhedt kánikula és aszály is volt, néhány egészen sötét következménnyel. Ezzel a különleges meteorológiai és történelmi kvízzel most letesztelheted a tudásodat a legbrutálisabb hazai szárazságokról, kiszáradt tavakról és a perzselő hőséghez kapcsolódó bizarr eseményekről, miközben kiderítheted, hogy igazi szakértője vagy-e a múlt nagy időjárási kríziseinek.
Még pár kvízajánlatunk:
- Melyik Tom Hanks-film látható a képen?
- Magyarország a gulyás előtt – tudod, mit (nem) ettek a régi magyarok?
- Mennyire emlékszel a legendás tv-műsorokra?
- Csárdáskirálynő, Mágnás Miska vagy Bob herceg? Felismered egy sorból a híres magyar operettet?
- Emlékszel, mik voltak a 2010-es évek legnagyobb slágerei?
- Pest utcái a Monarchia idején – te értetted volna, miről beszélnek?
- Sokan csütörtököt mondanának ennek a szólásos kvíznek a kitöltésénél – te köztük vagy?