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Élet-Stílus

Pokoli hőségek és porzó medrek – történelmi kánikulák és nagy magyar aszályok kvíz

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Alacsony vízszint a Dunán, a Szabadság- és Margit-híd között fényképezve 2022. augusztus 19-én., Image: 715143765, Fotó:
24.hu
2026. 07. 01. 05:45
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Alacsony vízszint a Dunán, a Szabadság- és Margit-híd között fényképezve 2022. augusztus 19-én., Image: 715143765, Fotó:

Habár kedden megdőlt az abszolút melegrekord, a magyar történelemben több hírhedt kánikula és aszály is volt, néhány egészen sötét következménnyel. Ezzel a különleges meteorológiai és történelmi kvízzel most letesztelheted a tudásodat a legbrutálisabb hazai szárazságokról, kiszáradt tavakról és a perzselő hőséghez kapcsolódó bizarr eseményekről, miközben kiderítheted, hogy igazi szakértője vagy-e a múlt nagy időjárási kríziseinek.

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