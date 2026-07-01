Pokoli hőségek és porzó medrek – történelmi kánikulák és nagy magyar aszályok kvíz

Habár kedden megdőlt az abszolút melegrekord, a magyar történelemben több hírhedt kánikula és aszály is volt, néhány egészen sötét következménnyel. Ezzel a különleges meteorológiai és történelmi kvízzel most letesztelheted a tudásodat a legbrutálisabb hazai szárazságokról, kiszáradt tavakról és a perzselő hőséghez kapcsolódó bizarr eseményekről, miközben kiderítheted, hogy igazi szakértője vagy-e a múlt nagy időjárási kríziseinek.

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