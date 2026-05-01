Videón, ahogy élő adás közben elüti az autó az influenszert

Egy Twitch-streamer kórházba került, miután elütötte egy autó, miközben az autópályán sétált, hogy pénzt gyűjtsön jótékonysági célra – írja a New York Post.

Isaiah Thomas, akit „hmbl zayy” néven ismernek a platformon, az Indiana állambeli 40-es autópályán haladt kedden, amikor egy sötétkék Mazda hátulról belécsapódott. A streamer élőben közvetítette az eseményeket egy sárga megkülönböztető mellényben. Az ütközés következtében Thomas a földre zuhant, ahogy a kamerája is. Figyelem: felkavaró képek következnek:

Streamer “hmblzayy” who is walking from Philly to California was hit by a car in Indiana and had to be taken to the hospital. pic.twitter.com/kKpzTjyfAp — FearBuck (@FearedBuck) April 28, 2026

A lap szerint rendőrök és a tűzoltók a baleset után 20 percen belül a helyszínre érkeztek.

Jó, hogy volt rajtam hátmerevítő, az megmentett

– mondta Thomas a két rendőrnek.

A Philadelphiából Kaliforniába gyalogló streamert kórházba szállították, ahol megállapították, hogy nyak- és lábsérüléseket szenvedett.

„Köszönöm, hogy mindenki érdeklődik. Isten a legnagyobb, jól vagyok, csak most végeznek rajtam néhány vizsgálatot” – mondta Thomas egy Instagram-videóban, miközben kórházi ágyban feküdt, nyakmerevítővel.

A streamer nem árulta el, hogy mennyire súlyosak a sérülései, de megígérte, hogy amint felépül, folytatja az útját Kaliforniába.

Befejezzük ezt a versenyt, nem hagyjuk, hogy az ördög nyerjen!

– mondta Thomas.

A streamer 4800 kilométeres túrára indult, hogy összegyűjtsön 200 ezer dollárt (kb. 62,2 millió forint) a „HMBL Egyetem” felépítésére, amit olyan középiskolás végzősök számára tervez, akik nem engedhetik meg maguknak, vagy nem akarnak felsőoktatási intézménybe járni, de „megérdemelnek egy igazi esélyt a sikerre”.

A „HMBL Egyetem” és Thomas „HMBL Nyári Tábora” a többi között mérnöki asszisztensi, vízvezeték-szerelési, villanyszerelő, ács vagy orvostechnikai oktatást kínálna.

Thomas március 24-én indított gyűjtést GoFundMe oldalon, a célösszegből viszont alig több mint 45 ezer dollár (nagyjából 14 millió forint) gyűlt össze eddig.

Arról szól, hogy hozzáférést teremtsünk, jövőt építsünk, és megmutassuk a fiataloknak, hogy a körülményeik nem határozzák meg a bennük rejlő lehetőségeket

– írta Thomas.