Drámai videón, ahogy autóval síel le az Alpokban egy sofőr

Lefilmeztek egy sofőrt, amint magát síelőnek képzelve száguld le az autójával egy francia sípályán, az illegális művelet ráadásul egyre népszerűbb trendként terjed – írja a Daily Mail.

A felelőtlen sofőrt a franciaországi Les Houches településnél először felhajtott a sípálya tetejére, majd körülbelül egy perc alatt leszáguldott onnan, miközben megrongálta a pálya felületét.

Ilyen sebességnél nem vagyok biztos benne, hogy a sofőr ki tudta volna kerülni, ha valaki az útjába kerül a havon. Nem hiszem, hogy meg tudott volna állni. Ez teljesen felelőtlen

– nyilatkozta az üdülőhely igazgatója, Michel Cougier, akinek a „veszélyes viselkedést” látva megfagyott a vér az ereiben.

Mivel a videót alkonyatkor forgatták, és a pálya este kilenc óráig volt nyitva, így számos síelő állhatott volna a sofőr útjában. Les Houches polgármestere, Ghislaine Bossonney „tiszteletlennek és felelőtlennek” nevezte a sodródást, hiszen ha ez megtörtént volna, nem valószínű, hogy el tudott volna kerülni egy balesetet – ahogyan az Ózdon hógolyóként közlekedő autós sem a legbiztonságosabb közlekedési formát választotta, amikor elfelejtette letakarítani az ablakait.

Rodeó trend

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, és próbálják megtalálni a sofőrt. Az eset nem egyedi: a svájci határ közelében fekvő Faucille-i rendőrség bejelentette, hogy csak januárban körülbelül 10 sofőrt tartóztattak le a lejtőkön, és az úgynevezett rodeó trend részeként autósok egy kisebb csoportja jó szórakozásnak tartja ezt az illegális tevékenységet. Néhány nappal ezelőtti cikkünkben arról írtunk, mit javasolnak a raliversenyzők a csúszós utakon való vezetéshez, akik kiemelték, hogy „Csak egy kis tiszteletről van szó: tiszteld a jeget, tiszteld az utat és csinálj mindent feleakkora sebességgel”.

A francia Alpokban készült esetről készült videót egy Facebook-csoportba töltötték fel, a következő felirattal: