Beperelte a légitársaságot a nő, aki nem adta át a helyét egy síró gyereknek

2024 végén felkapott az internet egy videót, amelyben egy nő visszautasítja, hogy átadja a helyét egy síró kisgyereknek a repülőgépen, és mint a Yahoo írja, a felvétel főszereplője most perli a videó készítőjét és a légitársaságot.

A konfliktus

Jeniffer Castro felszállt egy Rio de Janeiróból Belo Horizontéba tartó GOL Airlines járatra, azonban az ablak melletti ülésén egy kisgyereket talált. A nő megvárta, amíg a gyerek elhagyja a helyét, majd leült az előre kiválasztott és kifizetett székre. Röviddel ezután más utasok azt javasolták, cseréljen helyet a gyerekkel, azonban Castro ezt elutasította, és úgy döntött, nem mozdul. A gyerek a rövid repülőút nagy részében sírt, ami fokozta a feszültséget a kabinban, és egy utas azt a megoldást találta, hogy levideózza Castrót.

Felveszem az arcodat. Ez undorító. Ez a XXI. század, az emberekben semmi együttérzés nincs a gyerekek felé

– hallható a felvételen.

A hatása

Castro a videózás után sem adta át a helyét, hanem közömbös arccal folytatta útját, azonban a néhány perces felvétel felkerült az internetre, ami megváltoztatta a nő életét. Hirtelen a figyelem középpontjába került, emberek ezrei osztották meg róla a pozitív vagy negatív véleményüket (csakúgy, mint a „nigériai nagynéniről”, aki másodpercek alatt helyretett egy buszon síró gyereket), ami megviselte a mentális egészségét. Akkoriban elszigeteltnek és túlterheltnek érezte magát, és állítólag annyira félt a nyilvánosságtól, hogy bezárkózott, alig mozdult ki otthonról és a bankári állását is otthagyta.

Az nő azt is elmondta, hogy a repülőgépen senki sem lépett közbe, hogy támogassa őt, és megerősítette, hogy beperli a GOL Airlines légitársaságot a fedélzeti helyzet kezelése miatt. Azt állítja, hogy a légitársaság nem avatkozott közbe, amikor egy másik utas elkezdte filmezni őt, és szerinte az incidenst már a repülés alatt kezelni kellett volna, mielőtt az tovább eszkalálódott volna.

A történethez hozzátartozik, hogy a nőnek azóta több millió követője lett a közösségi médiában, ahol életmód tanácsokat oszt meg. Az ügyben a gyerek anyja is megszólalt, aki állítása szerint sosem kérte közvetlenül a nőt, hogy adja a helyét, és a felvételen sem ő hallható.