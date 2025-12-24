Merre jár most a Mikulás? Ellenőrizze radaron!

Ahogy hosszú évtizedek óta minden karácsonykor, a Kanada és az Egyesült Államok légvédelméért felelős Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) idén is nyomon követhető, hogy merre jár a Mikulás – írja a brit Metro.

Ha senkit sem szeretne kihagyni,

a Mikulásnak idén már több mint 8 milliárd embert kell meglátogatnia 24 óra alatt. Hogy tarthassa a tempót, percenként 390 ezer háztartást kell útba ejtenie és összesen közel 65 millió kilométert kell megtennie, ami nagyjából megfelel a Föld és Mars távolságának.

Küldetését csak akkor teljesítheti, ha olyan gyorsan mozog, hogy szabad szemmel már nem is látható, ezért nem láthatta még senki az igazi Mikulást.

Radaron azonban bárki nyomon követheti az útját! A fáma szerint az egész éppen hetven éve, 1955 karácsonyán kezdődött. A Sears nevű amerikai áruházlánc különleges akciót hirdetett: december 24-én, a gyerekek felhívhattak egy mikulás-telefonközpontot, ahol még az utolsó percben elmondhatták, ha lefelejtettek valamit az ajándéklistájukról, vagy azt, hogy hol találja őket a Télapó, ha a család nem otthon tölti az ünnepeket.

Cakhogy a Sears központjába egyetlen hívás sem érkezett, míg az Egyesült Államok légvédelmi parancsnokságának (CONAD) ügyeletes tisztje egy másodpercre sem tudott elmenni a telefonja mellől, ami folyamatosan csörgött. Kiderült: a Sears hirdetésében véletlenül elírtak egy számot.

A légvédelmi központ dolgozói nem hagyták cserben a gyerekeket, igyekeztek minden betelefonálót megnyugtatni, a következő évben pedig már maguk szervezték meg a mikulásfigyelő forródrótot. A hagyományt az 1958-ban megalakult NORAD is folytatta.

Azóta, minden évben az északi-sarki indulástól végig követik a mikulás útját, miközben telefonokra, s amióta léteznek, emailekre és szöveges üzenetekre válaszolnak válaszolnak.

A Mikuás útját a lenti videón, vagy a NORAD oldalán követheti nyomon!