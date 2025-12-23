75 millió forint értékű bálnahányadékkal menekült a férfi, elkapták

Szerdán letartóztattak az indiai Ahmedabadban egy férfit, mert két kiló bálnahányadék volt nála, aminek értékét 20 millió rúpiára, azaz úgy 75 millió forintra taksálták – írta az India Today.

Az összegből már sejteni lehet, nem mindennapi anyagról van szó, hanem ámbráscet ámbrájáról.

A 43 éves férfit előállították, kihallgatásakor elmondta, hogy ki adta át neki az anyagot, de őt egyelőre nem sikerült elkapni. Ahogy azt is vizsgálják, ki vette volna át tőle, valamint hogy hányadik ilyen szállítmányról lehet már szó.

Ámbra

Az ámbra egy szilárd, viaszos, gyúlékony anyag, szürkés vagy feketés színű, amely a nagy ámbráscetek emésztőrendszerében termelődik. Alapvetően meglehetősen büdös, az állat emésztését segíti, de ha levegőre kerül, akkor meleg, édes, fűszeres, mézes, púderes illata lesz, a világ egyik legkeresettebb és legdrágább parfümalapanyaga. Az ámbra egy olyan szagtalan alkoholt is tartalmaz, amely meghosszabbítja az illatok élettartamát.

Ára kilogrammonként akár 40 000 dollár, 13 millió forint is lehet, gyakran úszó vagy lebegő aranynak nevezik emiatt.

Illetve amiatt, mert a bálnából részint természetes úton távozik, ekkor a víz felszínén lebeg, míg partra nem vetik az áramlatok. Ezek a darabok kisebbek, de egészen nagyok, akár többkilósak is lehetnek.

A 43 éves férfi ellen ritka anyag birtoklása miatt indítottak eljárást.