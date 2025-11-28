Bochkor Gábornak orvos segít leszokni a dohányzásról

Bochkor Gábor szakértő segítségét kérte, hogy hosszú évek és sok próbálkozás után leszokjon a dohányzásról. A story.hu beszámolója szerint a Retro Rádió 61 éves műsorvezetője évtizedekig a hazai sztárvilág egyik legmasszívabb dohányosának számított, és, bár többször nekifutott a leszokásnak, eddig sosem járt sikerrel.

A rádiós néhány hete a Bochkor című reggeli műsorban árulta el, hogy orvosi segítséggel vágott bele egy új módszerbe. A műsorvezető akkor így számolt be a „kísérletnek” nevezett programjáról.

Hadd jelentsem be, mert Péter nagyon büszke rám, hogy én körülbelül egy hónapja elkezdtem a dohányzásról való leszokást. Ez egy gyógyszeres metódus, és körülbelül másfél hete egy szálat nem szívtam, az azelőtti napokban pedig két-három szálakat körülbelül!

Az azóta eltelt időben a cigizés nélkül töltött napok száma csak nőtt: Bochkor a minap örömmel jelentette be, hogy közel három hete egyetlen szál cigarettát sem szívott el, amihez sokan gratuláltak neki.