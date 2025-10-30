Holtan találtak rá a 80 éves nőre, akit véletlenül a szigeten hagyott a luxushajó

Véletlenül hátrahagyott egy idős asszonyt egy luxushajó Ausztráliában, a 80 éves nőre másnap holtan találtak a Nagy-korallzátony egyik szigetén – írja a BBC.

Suzanne Rees a Coral Adventurer luxushajó túráján vett részt. Szombaton a Lizard-sziget legmagasabb pontját, a Cook’s Look kilátót látogatták meg. A nő a túra közben megpihent, és lemaradt a csoportjától, a hajó pedig nélküle indult tovább. A személyzet csak egy órával az indulás után vette észre, hogy hiányzik egy utas a fedélzetről. A hajó ezután visszatért a szigetre, majd nagyszabású keresést indítottak a 80 éves nő megtalálására. Az asszonyt önkéntesek segítségével keresték, még helikopterrel is próbálták megtalálni. A nő holttestére csak másnap, vasárnap reggel bukkantak rá.

Az elhunyt nő lánya azt mondta, „sokkolta és elszomorította”, hogy a luxushajó az „anyukája nélkül” távozott. Katherine Rees szerint édesanyja egészséges és aktív volt, rendszeresen kertészkedett és túrázott.

„Abból a kevésből, amit hallottunk, úgy tűnik, hogy a a józan ész csődöt mondott” – mondta Rees.

A nő a rendőrségtől úgy értesült hogy nagyon meleg volt aznap, édesanyja pedig rosszul lett.

Aztán a hajó elment, úgy tűnik, utasszámlálás nélkül

– tette hozzá.

Rees azt mondta, reméli, hogy egy halottkémi vizsgálat „kideríti, mit kellett volna tennie a cégnek, ami megmenthette volna anyja életét”.

Az Ausztrál Tengeri Biztonsági Hatóság (AMSA) közölte, vizsgálatot indítottak, ahogy kiköt a hajó Darwinban, kihallgatják a legénységet is. Megszólalt a hajót üzemeltető Coral Expeditions vezérigazgatój is, Mark Fifield elmodta, a cég együttérez az elhunyt nő családjával, és minden segítséget megadnak számukra.

A nő a Coral Adventurer 60 napos körutazásán vett részt, amiért több tízezer dollárt kértek el az utasoktól.