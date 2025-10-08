nacsa olivértripolszky anna
Nacsa Olivér és felesége elvesztették a babájukat

Farkas Norbert / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 08. 14:35
Farkas Norbert / 24.hu

Saját podcastműsort indított Nacsa Olivér felesége, Tripolszky Anna. A humorista párja ennek a Később érkezem címet adta, nem véletlenül: most először beszélt arról, hogy elvesztették babájukat.

Amikor megtudtam, hogy a várva várt terhességem méhen kívüli, összetörtem. De ebből a traumából születhetett meg a Később érkezem. Nem szerettem volna többé hallgatni erről, mert hiszem, hogy a megosztott történetek gyógyítanak

idézi a Femina.

Tripolszky hozzáteszi, alapvetően nem is beszélnek a magánéletükről, de a műsorral segíteni is kíván azoknak, akik hasonló nehézségen mennek vagy mentek már keresztül.

Lapunk 5 évvel ezelőtt készített interjút a humoristával:

Nacsa Olivér: Régimódi és megrögzötten konzervatív vagyok
A humorista szerint Szájer József ereszcsatornás ereszkedése nem vicces, inkább személyes tragédia. Interjú.

