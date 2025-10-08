Nacsa Olivér és felesége elvesztették a babájukat

Saját podcastműsort indított Nacsa Olivér felesége, Tripolszky Anna. A humorista párja ennek a Később érkezem címet adta, nem véletlenül: most először beszélt arról, hogy elvesztették babájukat.

Amikor megtudtam, hogy a várva várt terhességem méhen kívüli, összetörtem. De ebből a traumából születhetett meg a Később érkezem. Nem szerettem volna többé hallgatni erről, mert hiszem, hogy a megosztott történetek gyógyítanak

– idézi a Femina.

Tripolszky hozzáteszi, alapvetően nem is beszélnek a magánéletükről, de a műsorral segíteni is kíván azoknak, akik hasonló nehézségen mennek vagy mentek már keresztül.

Lapunk 5 évvel ezelőtt készített interjút a humoristával: