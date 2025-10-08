az árulók - gyilkosság a kastélyban
Az Árulók: újabb ártatlant szavaztak ki a játékból

2025. 10. 08. 07:27
Újabb ártatlant száműztek a kerekasztalnál Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban kedd esti adásában. Hajdú Péter korábbi – nagy botrányt okozó – búcsúbeszéde után Korom Gáborral szemben többen is gyanakvóak lettek, aki iránt gyilkostársa, Péterfy Bori is igyekezett elmélyíteni a gyanút, az énekesnőt ugyanis megrendítette, hogy Korom a hétfői adásban bemártotta Hajdút, ki is ejtve utóbbit. Ez persze a kutyaszakértőnek nem tetszett, a két gyilkos egy ponton meg is fenyegette egymást, amikor négyszemközt voltak.

A történtek ellenére végül

Trill Beatrix is felkerült a gyanúsítottak listájára, majd neki kellett távoznia a műsorból.

A kiszavazást követő konklávén a két gyilkosnak továbbra sem sikerült közelebb kerülnie egymáshoz, tovább mélyült a kettejük közti bizalmatlanság. Találkozójukon később a játékmester, Árpa Attila is megjelent, hogy életbe léptesse a halállistát.

