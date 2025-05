Balhéjuk után Oláh Gergő közös fotót posztolt Fehér Krisztiánnal

Az X-Faktor második és harmadik évadának győztesei a napokban rúgták össze a port a tehetségkutató tizenkettedik szériájának győztesével: az ügy azzal kezdődött, hogy Kocsis Tibor megosztott egy felvételt a Facebook-oldalán, melyen az látható és hallható, hogy Fehér Krisztián a színpadon állva egyeztet a hangtechnikussal egy koncertjén, miközben összevissza káromkodik a közönség füle hallatára. Kocsis a felvétel mellett arról írt, hogy szerinte a fiatal előadó rossz irányba tart, nem sokkal később pedig Oláh Gergő is megszólalt az eset kapcsán. Ő úgy fogalmazott, Fehér megnyilvánulása „alpári, primitív, gusztustalan, igénytelen és tiszteletlen”. A válasszal Fehér Krisztián sem maradt sokáig adós, kedden a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében reagált a neki címzett kritikákra.

– jegyezte meg a fiatal énekes.

Nézeteltérésük ellenére Oláh Gergő nemrég közös fotót posztolt Fehér Krisztiánnal, a kép mellett pedig jelezte, hogy az RTL kérésére találkoztak egymással, a Fókusz kamerái előtt békültek ki.

Én egy bocsánatkéréssel kezdeném az egészet. A megfogalmazásom indulatos volt egy kicsit, és átmentem személyeskedésbe is

– kezdte Oláh, aki a téma kapcsán kifejtette, hogy mivel az emberek megtisztelik őket azzal, hogy elmennek a fellépéseikre, sőt jegyet is vesznek, a megrendelők pedig meghívják őket és kifizetik a gázsijukat, szerinte egy előadónak nagyon figyelnie kell arra, hogyan nyilvánul meg a színpadon.

Mert lehet gengszterstílusa valakinek, lehet csibész stílusa, vagy a dalaiban is énekelhet arról, de ő maga a két dal között mutatkozik meg, hogy milyen ember.

Fehér beismerte, hogy megbánta, amit tett. Hangsúlyozta, hogy általában nem csinál ilyesmit, nem beszél csúnyán, nem felejtette el továbbá azt sem, honnan jött.

A tehetséged, és az embereknek a tömege juttatott fel téged a színpadra, hogy ma tele vagy fellépésekkel, hála az istennek. El is ismertem a tehetséged is, egy brutális zenész vagy egyébként. Nagyon sok gyerekre, fiatalra lehetsz jó hatással is. Ebben a szakmában nagyon fontos a jelleme az embernek, és a megnyilvánulása