Szennyvízzel szennyezett patakban úszkált unokáival az amerikai egészségügyi miniszter

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter vasárnap olyan felvételeket osztott meg magáról és unokáiról a közösségi oldalain, amelyeken egy szennyezett washingtoni patakban úszkálnak, amelyben tilos a fürdőzés, mert szennyvízzel szennyezett.

Az Északnyugat-Washington nagy részén átfolyó Rock Creekben vezetik el az esőzéseknél a szennyvizet és esővizet, amit a rendszer már nem tud kezelni. A patakban már 50 éve tilos fürdőzni, mert rendkívül szennyezett, tele van fertőző kórokozókkal, baktériumokkal, így a kólibacilus is megtalálható benne. Belelépni is tilos, hívja fel a figyelmet a nemzeti park, amelynek a területén található a patak.

Az oltásellenes, de konteóbarát Kennedyt a figyelmeztetés azonban nem zavarta, sőt lehet, hogy épp ellenkezőleg, ösztönözte arra, hogy a feje búbjáig megmártózzon a vízben. A képek leírásából kiderül, hogy egy anyák napi kirándulás részeként úszkált unokáival a szennyezett vízben.

Még az álhírek kezelésével hadilábon álló X-en is az olvasható a poszt alatt, hogy veszélyes megismételni a miniszter cselekedetét.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 11, 2025