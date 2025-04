Kendra Wilkinson elmondta, miért tette le a fogyókúrás injekciót egyetlen adag után

Kendra Wilkinson is egyike volt azoknak a nőknek, akik a ‘2000-es években láthatóak voltak A Playboy villa lányai című realitysorozatban a néhai Hugh Heffner oldalán. Wilkinson ma már ingatlanügynökként tevékenykedik, és van két gyereke, a 10 éves Alijah és a 15 éves Hank IV. A Page Six szúrta ki, hogy az édesanya a közelmúltban a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelezte, hogy belekezdett egy injekciós fogyókúrás kezelésbe, de egyetlen adag után fel is hagyott vele. Ma szintén a közösségi oldalán írt arról, miért döntött így.

4 fotó

Sokan kérdeztétek, miért dobtam el az injekciókat. Igazából nem bánom, hogy felszedtem egy kicsit. Mostanában boldogabb vagyok az életemben. Túl sok horrorsztorit hallottam a környezetemből. Az emberek a sürgősségin kötöttek ki, műteni kellett őket. Nem, köszi

– írta a korlátozott ideig elérhető történetében az édesanya, aki az elmúlt időszakban több bántó megjegyzést is kapott az alakjával kapcsolatban.