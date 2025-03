Liptai Claudia hét órán át még a mosdóba sem tudott kiszaladni, olyan feszített volt a tempó múlt vasárnap A Nagy Duettben

Idén márciusban hét év után indult újra a TV2-n A Nagy Duett, melynek most vasárnap lesz a harmadik élő adása. A múlt szombati élő show után az nlc.hu beszélgetett a helyszínen Liptai Claudia műsorvezetővel, akit egyebek mellett arról is kérdeztek, van-e olyan kulisszatitok, amit elárulhat az olvasóknak.

Délután négy óra óta nem volt időm elmenni a mosdóba, most pedig este 11 van. A nézők nem is sejtik, hogy milyen feszített időbeosztásból áll egy ilyen nagyszabású showműsor. Minden percünk be van osztva, nem az utolsó pillanatban esünk be a stúdióba, hanem már vasárnap délelőttől dolgozunk, próbálunk