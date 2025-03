Luxus vagy szükséglet? A Dreame X50 Ultra Complete egy gyöngyszem a robotporszívók piacán!

Vajon tényleg luxust jelent egy olyan készülék, mint a Dreame X50 Ultra Complete, vagy mára már elengedhetetlen eszköz egy modern otthonban? Ennek jártunk utána. Először is az X50 Ultra Complete robotporszívó 6400 mAh-s akkumulátorral rendelkezik, aminek töltése 30%-kal gyorsabb, mint a korábbi modelleké és akár 220 perces takarítást is lehetővé tesz. Csendes üzemmódban egyetlen töltéssel, akár 205 m²-es területen. Kialakítását tekintve 350 x 350 x 89 milliméter méretű, ami normál módban, 111 milliméter lesz. A töltőállomás is elegáns kialakítású és minőségi alapanyagokból készült. Méretei 457 x 340 x 590 milliméter, súlya 9,09 kg. Jól mutat a nappaliban és az előszobában is, tökéletesen illeszkedik az okosotthonokba. De otthonunk tisztasága nem csupán esztétikai kérdés, ezért 9 pontban összegyűjtöttük, mitől lett kedvelt csúcskategóriás termék a Dreame X50 Ultra Complete.

1. Az iparág első számú ProLeap™ rendszere, amely leküzdi az akadályokat

A Dreame X50 Ultra Complete esetében egy úgynevezett ProLeap emelőrendszer lehetővé teszi, hogy akár 6 centiméter magasságú szintlépés történjen. Ez a valóban technológiai ugrás óriási előrelépés a hagyományos robotmodellekhez képest! Hiszen azok általában mindössze 3 cm-t tudnak.

2. Kimagasló szívóteljesítmény a kifogástalan tisztaságért

A Dreame X50 Ultra Complete akár 20 000 Pa szívóerővel is büszkélkedhet, amit a hatodik generációs TurboForce 6 nevű motornak köszönhet. A 90 000 fordulat/perc sebességgel forgó motor szívóereje segít eltávolítani az összes szennyeződést a résekből, a szőnyeg legmélyebb pontjáról a nagyobb részecskéktől egészen a hosszú hajszálakig. Az X50 Ultra öt különböző tisztítási móddal rendelkezik, amelyek alkalmazkodnak a különböző típusú felületekhez és szennyeződésekhez.

3. VersaLift Navigáció a kis, alacsony helyigényű tisztításhoz – így sokkal több bútor alá befér

Az alacsony területek, például az ágyak, szekrények és kanapék tisztítása gyakran rémálom, de a Dreame X50 Ultra segítségével ez a probléma teljesen megoldódik. Az úgynevezett önszintező panoráma LiDAR rendszer segít a robotporszívónak rugalmasan beállítani a magasságát. A felső érzékelői leengedésével 89 mm-re csökken a magassága, így akár az extra alacsony bútorok alól is beszippantja a porcicákat. Az érzékelők behúzása védelmet is biztosít. Ha valaki felemeli a takarító robotot, kisebb eséllyel tesz kárt az érzékelőrendszerben.

Akár 200 különböző típusú objektumot is képes azonosítani, beleértve a háziállatokat is. A Dynamic Spot-Cleaning technológia pedig automatikusan felismeri és elkerüli az embereket és háziállatokat a tisztítás során.

4. Kettős Flex Kar technológia trükkös kanyarokhoz

A Dreame X50 Ultra robotporszívó kettős robotkarral rendelkezik, amely optimális tisztítási képességet biztosít még a nehezen elérhető sarkokban is. Rugalmas oldalkeféi segítségével teljesen összegyűjti a port és a hajszálakat, a tisztítókendővel pedig eltávolítja a makacs foltokat is. A MopExtend RoboSwing azokat a helyeket is eléri, ahol más robotporszívók képtelenek teljesíteni.

5. Az elérhetetlennek tűnő sarkok és zugok takarítása – SideReach technológia

A Dreame a SideReach technológiával emelő funkciót épített be az oldalkefébe. Így az oldalkefe is kinyúlik, hogy alaposan megtisztítsa az ívelt bútorok alját és a derékszögű szűk sarkokat. Ezzel a robotporszívó könnyedén begyűjti a rejtett szennyeződéseket, garantálva a 100%-os tisztaságot. Kemény, gubancmentes sörtéi megbirkóznak a hosszú hajszálakkal, a nehezen elérhető helyekkel és semmit nem hagynak maguk után.

6. Kettős főkeferendszer – HyperStream™ Detangling DuoBrush technológia az összegabalyodás ellen és a hosszú élettartam érdekében

A HyperStream Detangling DuoBrush technológia nem csak a 30 cm-es hajszálakat képes gond és gubanc nélkül összegyűjteni, hanem viszonylag alacsony zajküszöböt is biztosít a tisztítás során. Az egyedi kettős keferendszer a kemény padló és a szőnyegek esetében is tökéletes tisztítást biztosít minden környezetben.

7. Okosan kezelt piszok, ami nem tud elrejtőzni – Smart Dirt Detection 2.0

Azaz intelligens szennyeződésérzékelés precíz vízadagolással. Ez egy forradalmian új megközelítés a szennyeződések észleléséhez. Meg tudja különböztetni a szilárd szennyeződéseket, a folyadékokat vagy a kettő kombinációját. A robot optimalizálja a felhasznált víz mennyiségét az egyes szennyeződésekhez. Makacs folt észlelésekor ismételt felmosási funkció működik, amely tökéletes eredményt biztosít csíkok nélkül. A folteltávolítási hatékonyság eléri a 99,9%-ot. Nagyobb szennyeződés észlelésekor a rendszer automatikusan átkapcsol egy speciális Particle Boost Mode módra, míg a Dynamic Spot-Cleaning mód lehetővé teszi bizonyos területek célzott tisztítását.

8. Nemcsak a takarítást végzi el helyettünk, hanem új szintre emeli a higiénia fogalmát.

Nem csak a takarítással, hanem a robotporszívó karbantartásával is időt nyerünk. Mert a rendszer képes önmaga automatikus vízutántöltésére, elvégzi felmosói forró levegős szárítását és felmosótisztító rendszerének karbantartását 80°C-os forró vízzel. Van egy beépített vízkőgátló, ami megakadályozza az ásványi lerakódásokat, így biztosítva a hosszú távú megbízható működést. Külön tartálya van a piszkos víz számára, így nincsenek kellemetlen szagok és minimálisra csökken a kézi karbantartás. Az automatikus PowerDock™ 8 az 1-ben töltőállomás tartalmaz egy 4,5 literes tartályt a tiszta és egy 4,0 literes tartályt a szennyezett vízhez, valamint egy 3,2 literes porzsákot.

9. Az extrák, amitől több lesz, mint egy robotporszívó

Az X50 Ultra Complete egy távoli kamerafigyelő-megoldás is lehet, amivel szemmel tarthatja otthonát, háziállatait, ha távol van. A kétirányú kommunikációnak köszönhetően még beszélgethet is velük. Van egy kereső funkció is, amely esetén a robotporszívó automatikusan, manuális parancsok használata nélkül küld egy fényképet a megtalált jószágról, az eltűnt tárgyról. A Dynamic Spot-Cleaning technológia által a robotporszívó automatikusan felismeri, elkerüli az embereket és a háziállatokat. Megjelöli a kihagyott területeket a Dreamehome App térképén és újra felkeresi ezeket, biztosítva az alapos lefedettséget és a teljes tisztítást.

A Dreame X50 termék megismerése rávilágít, hogy a Dreame-technológia már nemcsak időt spórol, hanem egy egészségesebb, tisztább otthon fenntartásában is kulcsszerepet játszik. Szerintünk az X50 Ultra Complete nemcsak egy újabb robotporszívó a piacon, hanem egy olyan megoldás, amely teljesen új szintre emeli a takarítás fogalmát.