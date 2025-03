Sokkoló videón, ahogy lezuhan a biztonsági hálóról az ágyúból kilőtt kaszkadőr

Rosszul sült el egy tapasztalt kaszkadőr mutatványa a Riverside County Fair and National Date Festivalon. Chachi Valenciát egy ágyúból lőtték ki, landolás után azonban lezuhant a biztonsági hálóról – számolt be a New York Post.

A kaszkadőr The Rocketman Valencia néven szokott szerepelni különböző vásárokon, immár három évtizede űzi a szakmáját. Március másodikán szenvedett balesetet a kaliforniai Indióban tartott fesztiválon.

A balesetről készült videó látható, ahogy Valencia többször meg is pördül a levegőben, mielőtt a betonra zuhan. A fesztiválon dolgozók azonnal odarohantak hozzá, Valencia ekkor még mozdulatlanul feküdt a földön. A férfit azonnal kórházba szállították, a borda- és csuklótörést szenvedett, és megsérült a mája is.

Kisebb csoda, hogy Valencia túlélte az esést. Azóta már közzé is tettek egy képet azon a GoFundMe oldalon, amit a rajongó hoztak létre, hogy pénzt gyűjtsenek a magas kórházi számlákhoz. A fotón Valencia begipszelt karral látható a kutyája társaságában.

A fizikai fájdalmakon túl az orvosi számlák már nőnek, és a gyógyuláshoz vezető út hosszú lesz

– írta fia, David Valencia.

A kaszkadőr elmondta, nem sok mindenre emlékszik,

A mutatvány egyébként gondos felkészülést és pontos számításokat igényel, Valencia évente több száz alkalommal is bemutatja. Elmondása szerint korábban szeles időben is begyakorolta a mutatvány, az ominózus napon azonban jóval erősebbek voltak a lökések, amik eltérítették a férfit.

A kórház után Valencia egy rokonánál szállt meg, de azóta visszatért észak-texasi otthonába. Azt mondta, reméli, hogy minél hamarabb visszatérhet.