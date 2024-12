Várjuk együtt az új évet!

Készüljenek velünk a szilveszterre!

Akciós kínálatunkban mindent megtalálnak, ami egy emlékezetes évbúcsúztatáshoz dukál: vendégváró falatokat, ropogtatnivalókat, pezsgőket*, üdítőket, és a hagyományos szilveszteri, újévi fogásokhoz elengedhetetlen hozzávalókat. Vonzó választékkal és szuper árakkal várjuk Önöket, hogy méltóképpen ünnepelhessenek.

Kuponnal a szilveszter is olcsóbb!

Decemberi kuponjaink még egészen december 31-ig felhasználhatóak. Keressék őket akciós újságjainkban, illetve online szórólapjainkban, és ne felejtsék el magukkal hozni, amikor üzleteinkben vásárolnak. Ha december 31-ig legalább 10 000 forint értékben vásárolnak bármelyik magyarországi ALDI-ban, akkor a kuponnal azonnal 1000 forint kedvezményben részesülnek. Ehhez nincs más dolguk, mint a fizetés előtt a nyomtatott, illetve kinyomtatott papíralapú kupont kivágva átadni pénztárosainknak. A kuponakció részleteit az aldi.hu oldalon olvashatják!

Figyeljünk négylábú barátainkra!

A szilveszter nem csak a baráti összejövetelekről szól. Az óév búcsúztatásakor fokozottan figyeljünk kedvenceinkre, hiszen az ilyenkor használt pirotechnikai eszközök hang- és fényhatásai megviselik őket. Próbáljuk megnyugtatni kisállatainkat, tereljük el a figyelmüket. Jó megoldás lehet jutalomfalatok kínálása vagy egy új játék, amiket akciós kínálatunkból, december 29-től a készlet erejéig most könnyen beszerezhetnek. Saját márkás ROMEO árucikkeink kutyák számára készültek, míg a cicáknak CACHET saját márkánk termékeiből válogathatnak a gazdik. Természetesen a téli hidegben a madarakra is gondoltunk, nemcsak madáreleségek, hanem többféle madáretető is elérhető akciós kínálatunkban.

Állateledel-gyűjtés: induljon nekik is jól az új év!

Egész évben igyekszünk támogatni azokat, akiknek szüksége van rá, és most Önökkel együttműködve is segíthetünk: 2024. december 29-től 2025. január 5-ig közös állateledel-gyűjtést szervezünk a Hangya Közösséggel. Az országosan minden áruházunkra kiterjedő adománygyűjtéssel a segítő szervezetek munkáját szeretnénk támogatni, amihez Önökre is szükségünk van! Az üzleteink állandó kínálatából vásárolt állateledelekből álló adományukat a kasszák utáni pakolóasztaloknál tehetik le. Az összegyűlt élelem a Hangya Közösség segítségével jut el több ezer állat számára.

*Fogyassza felelősséggel.