Rosszul bontjuk ki a ketchupos flakont? Ezzel a trükkel sokkal egyszerűbb

Lehet, hogy bár az előírásoknak megfelelően, mégis rosszul nyitjuk ki a műanyag ketchupos flakonokat?

Ahhoz, hogy élvezhessük a szószt, le kell csavarni a flakon fejét, majd eltávolítani a lapkát, ami viszont gyakran elszakadhat, és ilyenkor késsel vagy ollóval lehet csak kiszabadítani a szószt. Van azonban egy módszer, amihez nem is kell extra eszközt bevetni, és a lapka eltávolításával sem kell vesződni, hisz a kezünkben a megoldás.

A Mirror mutatta meg a trükköt, ami a Lifehacks TikTok-oldalán jelent meg. Eszerint a flakon tetejét ugyanúgy le kell csavarni, de azután szét kell nyitni azt, és a tetején lévő lyukkal kell kiszakítani a lapkát.

Íme:

Ahogy látható, a szósz így is könnyedén kijön a flakonból, amit így ráadásul akár palacsintatészta-adagolóként is lehet használni, ahogy az a videóból is kiderül.

Van, amikor nem a flakon kinyitása, hanem a kiürítése okoz nehézséget, hisz ritka, hogy az utolsó cseppig fel tudjuk használni a szószt. De már erre a problémára is van megoldás, amit korábban mi is megmutattunk.