Megmutatta a férfi, hogyan alszik a vitorlás hajóján, amivel egyedül szeli át a Csendes-óceánt

A Csendes-óceán nagyon nagy. Egy vitorlás hajó nagyon pici. Luke ettől nem ijedt meg, és úgy döntött, otthagyja addigi életét, hogy megvalósítsa álmát és körbehajózza a világot.

A korábban zenetanárként dolgozó Luke egy nap felmondott munkahelyén, mindenét eladta és vett magának egy Vancouver 27-es hajót – írja a LadBible. A jármű megjavításával két hónapot töltött, felszerelt rá egy antenna tányért és nekivágott a Csendes-óceánnak. A sailing_songbird, vagyis vitorlázó énekesmadár felhasználónéven futó férfi azóta rendszeresen dokumentálja útját, követői pedig hol attól tátják el a szájukat, hogy nekik elmegy a wifi a fürdőszobájukban, míg Luke az óceán közepén is tud internetezni, hol attól, hogy az egyébként is apró hajót elhagyva a férfi egy SUP deszkán állva arról magyaráz – a négy nap alatt közel 34 milliós megtekintésnél járó videójában – , hogy a legközelebbi szárazföld körülbelül 1000 kilométer távolságra van tőle. Egyik posztjában azt is megmutatta, hogyan képes elaludni a hajón, miközben folyamatosan dobálja a víz. Luke alaposan kipárnázza a fekhelyét, és egyik oldalon a fal, másikon egy kifeszített textil óvja meg attól, hogy a földre zuhanjon – de azt még így is hozzátette, hogy követői hálásak lehetnek, amiért lapos ágyban alszanak.