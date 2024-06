Kikerült egy videó a Taylor Swift koncertjén táncoló Vilmos hercegről

Ahogy a 24.hu-n is hírt adtunk róla, Taylor Swift első londoni koncertjén a szülinapos Vilmos herceg és két idősebb gyereke, György herceg és Sarolta hercegnő is ott voltak pénteken, még közös képet is készítettek a fellépővel.

Utólag egy olyan felvétel is előkerült, amin az látszódik, ahogyan a brit trónörökös egy elkerített páholyban felhőtlenül bulizik, rázza a csípőjét és lóbálja a karjait az énekesnő Shake It Off című dalára. A videót TikTokra is feltöltötték, így azt bárki megnézheti: