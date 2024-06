Taylor Swift a királyi család tagjaival szelfizett

Taylor Swift Vilmos walesi herceggel és annak két gyerekével, György herceggel és Charlotte hercegnővel pózolt egy szelfin. A Kensington-palota az X-en, azaz a korábbi Twitteren tett közzé egy képet a királyi trióról az énekesnővel a színfalak mögött a péntek esti koncert előtt.

Köszönjük Taylor Swiftnek a nagyszerű estét!

– állt a képaláírásban.

Taylor Swift taking a selfie with Prince William and his children. pic.twitter.com/MaMLiauHC0 — Pop Base (@PopBase) June 22, 2024

A 42. születésnapját ünneplő Vilmos herceg elég mozgalmas napokat élt meg, hiszen nemrég repült haza Németországból, ahol előző este az Anglia – Dánia Eb-meccset nézte meg.

Swift egy újabb szelfit is posztolt, ezen már barátja, Travis Kelce is csatlakozott hozzájuk. Az amerikai szupersztár pénteken hozta el az Eras turnéját Londonba, ahol közel 90 ezer ember előtt lépett fel. Ez volt az első a stadionban tartott nyolc koncertje közül, amelyet e hét és augusztus között osztott el. A tömegben ott volt még a Bridgerton sztárja, Nicola Coughlan és Keir Starmer munkáspárti vezető is. Swift „a világ legfelemelőbb városának” nevezte Londont, ahol karrierje korábbi szakaszában egy ideig élt, írja a BBC.