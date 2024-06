Justin Timberlake először állt színpadra letartóztatása után, az ittas vezetésről is említést tett

Justin Timberlake először beszélt nyilvánosság előtt e heti rendőrségi ügyéről. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az énekest kedd hajnalban tartóztatták le, miután lassítás nélkül elhajtott egy stoptábla mellett és az igazoltatás során kiderült, hogy alkoholt fogyasztott (állítása szerint egyetlen italt ivott meg az este folyamán), mielőtt a volán mögé ült. Egy éjszakára őrizetbe került, majd óvadék ellenében szabadon engedték. Másnap vádat emeltek ellene, július 26-án kell majd megjelennie a bíróságon.

Az énekes jelenleg világkörüli turnén van, az eset után pénteken, Chicagóban adott először koncertet, ahol a vele történteket is szóba hozta.

Ez egy elég kemény hét volt… Tudom, hogy néha nehéz engem szeretni, de ti továbbra is szerettek engem

– mondta a közönségnek a Page Six szerint, hozzátéve, mindenki volt már „fent is, lent is, jobbra is, balra is”.