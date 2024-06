Daniel Radcliffe elmondta, melyik Harry Potter-könyv sorozatadaptációját várja legjobban

Februárban a 24.hu-n is beszámoltunk arról, hogy a Harry Potter 2026-ban visszatér a képernyőkre: a tervek szerint egy hétévados sorozat formájában, melynek minden évada egy-egy könyvet dolgoz majd fel J.K Rowling regénysorozatából.

A sorozattal kapcsolatban most a filmszéria korábbi főszereplője, Daniel Radcliffe is megszólalt a vasárnapi Tony-díjátadón, melyen maga is díjazott volt. A sajtó érdeklődésére elárulta, melyik Potter-könyv sorozatadaptációját várja a legjobban – írja a People.

Az utolsót. Mármint feltételezem, eltart még egy darabig, amíg eljutnak oda, de mindig is ez volt a kedvencem a könyvek és a filmek közül

– mondta az eseményen, utalva a Harry Potter és a Halál ereklyéi című könyvre, illetve az abból készült két filmre, melyek 2010-ben és 2011-ben debütáltak a mozikban.

A jövőbeli sorozat kapcsán a színész korábban úgy nyilatkozott, „sok szerencsét kíván a stábnak és izgatott amiatt, hogy továbbadják a stafétát, azt viszont nem gondolja, hogy ezt fizikailag is meg kellene tennie”, azaz cameo valószínűleg nem várható tőle a szériában.