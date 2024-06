2400 kilométer séta és 60 nap után megérkezett Ibizára a barátjának adományokat gyűjtő brit buliturista

Korábban mi is írtunk arról a 21 éves brit fiatalemberről, aki a fejébe vette, hogy 60 nap alatt, 60 maratonnak megfelelő, ez Euronews szerint 2400 kilométeres távot teljesítve elsétál Manchesterből Ibizára, és a Spanyolországhoz tartozó mediterrán sziget egyik legendás helyén, az O Beach-en fog bulizni egy jót.

A LADbible beszámolója szerint Henry Moores az előzetes terveknek megfelelően június 16-án, azaz most vasárnap meg is érkezett, és vélhetően bulizott is egyet, és már az angolok első, Szerbia elleni Eb-meccsét is a bárból kísérheti figyelemmel, aminek a tulajdonosával, Wayne Linekerrel – Gary Lineker, a korábbi 80-szoros angol válogatott labdarúgó testvérével – korábban fogadást is kötött arra, hogy ez sikerülni fog neki.

Az ibizai bulibáró egyébként a túra elején még csatlakozott is hozzá egy rövid táv erejéig, amikor azt is megígérte neki, hogy ha sikerrel jár, akkor a bárjában koccint is egyet vele a nagy teljesítményt megünneplendő.

Bár Moores Instagram-oldalán ennek egyelőre semmi nyoma nincs, de az biztos, hogy a fiatalember a legutóbbi posztjai szerint már Ibizán van.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Henry Moores (@henryoscarmoores) által megosztott bejegyzés

A Macclesfieldből származó srác korábban kifejtette, hogy azért vállalja a kimerítő kihívást, mert még sosem járt Ibizán, és nem engedheti meg magának a repülőjegyet. De Moores-t nemcsak az önfeledt szórakozás vágya vezeti, hanem a jótékonykodás szándéka is.

Úgy gondoltam, hogy elgyalogolhatok Ibizára, és nyaralhatok, miközben pénzt gyűjtök jótékonysági célokra és találkozom Wayne Linekerrel

– mesélte az akciójával a gyermekbántalmazás áldozatait segítő, egy hathetes korában dupla lábamputáláson átesett brit kisfiú után Tony Hudgell Foundationnek elnezett alapítvány számára 124 ezer fontot – mintegy 58 millió forintot – gyűjtő fiatalember, aki ezzel az összeggel bőven meg is döntötte az előzetesen kitűzött célját.

Akinek amúgy nem is ez volt az első adománygyűjtő túrája, hiszen tavaly novemberben több mint 800 kilométert gyalogolt Párizsba, amivel akkor 8,7 millió forintnak megfelelő adomány gyűjtött össze hasonlóan jótékony célokra.