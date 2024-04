„Zsörtölődő apává váltam otthon, ennyire nem volt tennivalóm” – Mészáros Árpád Zsolt azt mondja, alig volt munkája, amikor otthagyta az Operettet

Mészáros Árpád Zsolt márciusban, az 50. születésnapján számolt be arról a közösségi oldalán, hogy 23 év után otthagyja az Operettszínházat. Posztjában azt írta, döntésének hátterében a jelenlegi vezetőség magabiztos, teljes érdektelenségére, illetve a közöttük fennálló szakmai egyet nem értés áll. Később a téma kapcsán úgy fogalmazott, eddig bírta a felettesei bántalmazó viselkedését és azt, ami a mai színházi rendszerben megy.

A színész most a Best magazinnak adott interjút a történtek apropóján, melyben azt állította, szeptember óta próbált bejelentkezni a főigazgatóhoz, állandóan hívogatta a titkárságát, mert tudni szerette volna, mi a terve vele, hogyan tovább, ám fél éven át nem került sor a kért találkozóra.

– magyarázta a lapnak.

De én nem akartam megbántani senkit, és bocsánatot is kérek, ha bárki úgy érezte, hogy személyesen támadom. Nem vagyok pökhendi ember, de az igazat kimondom. Szerintem ha bemegyünk egy boltba, kimondhatjuk, hogy büdös van, ugyanezt szerintem meg kell tenni a színház dolgaival kapcsolatban is. Ettől nem leszek ellensége az intézménynek, sőt. Az is őszintén elmondom, hogy voltam én rossz ember, voltak velem problémák. Én nem szaladok el önmagam elől.