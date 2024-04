Házasság első látásra: Enikő a felesége előtt kérte meg Andrist, hogy sorolja fel, kik tetszenek neki a társaságból

A Házasság első látásra kedd esti epizódjában Andris és Enikő megbeszélték, hogy nem közömbösek egymás számára. Beszélgetésük során Andris azt is közölte, hogy a feleségét, Petrát nem találja vonzónak, Enikő mellett viszont Bogi és Hilda is tetszenek neki – utóbbinak még a telefonszámát is elkérte korábban, SMS-eztek is.

Az elhangzottakról Enikő később Petrát is tájékoztatta, majd arra biztatta a feleséget, menjenek oda Andrishoz, aki éppen Hildával flörtölt. Miután a felesége megjelent, Andris lazán közölte vele, hogy Hildával egy héttel korábban számot cseréltek, hogy jobban is megismerhessék egymást.

– Ezt nem tartod ebben a helyzetben ingoványosnak?

– Nem tartom ingoványosnak, mivel nagyon jól tudod, hogy rád hogy tekintek, mint nőre.

– De azt is felvállaltad, hogy neked Hilda egyébként nem az eseted, és lett volna egy heted elmondani, hogy egyébként…

– Nem azt mondtam, hogy nem az esetem.

– De azt mondtad.

Andris a szóváltás során kijelentette, emlékei szerint ő három női nevet sorolt fel, akikkel szimpatizálna a társaságban. Bár Enikő a listát megosztotta Petrával, ismét arra kérte Andrist, hogy ismételje meg a neveket.

Azt gondoltam, hogy valamelyest el van köteleződve felém. Úgyhogy ez több szempontból volt nekem kicsit ilyen pofom

– mondta később a hallottakkal kapcsolatban Petra, aki egy ponton faképnél is hagyta a triót, majd a távolabb ülő szereplőket kérdezte meg, szerintük rendben van-e az, hogy a férje más telefonszámát kéri el abból a célból, hogy találkozót szervezzen az illetővel.

Petra reakciójával kapcsolatban Hilda később a kamerának fejtette ki, hogy nem érti, miért előbbi van felháborodva, miután korábban éppen ő volt az, aki másfél órára elvonult beszélgetni az ő férjével, Lacival. Andrissal való eszmecseréje közben egyébként Hilda leszögezte, hogy bár hajtja a kíváncsiság, a férjével való kapcsolatát nem tervezi emiatt beáldozni.