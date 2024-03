Nagy Ervin a gyereknevelésről: Nem segítek, hanem a róluk való gondoskodás számomra magától értetődő

Szerdán jelent meg a Nők Lapja legújabb száma, címoldalán Nagy Ervinnel és ikerlányaival. A színész többedmagával (Csányi Vilmossal, Grecsó Krisztiánnal, Bagossy Norberttel, Kiss Gergellyel és Rákóczi Ferivel) vesz részt a lap kampányában, melyben ismert magyar férfiak beszélnek arról, hogy nem segítenek, hanem kiveszik a részüket a családjuk életéből.

– vélekedik a téma kapcsán Nagy Ervin, hangsúlyozva: ma már nem úgy élünk, mint a barlangi emberek, ahol a férfiak mamutokra vadásztak, így a megspórolt energiát az apák ugyanúgy áldozhatják gyereknevelésre, ahogyan egy anya teszi.

– jelentette ki.

Mint mondta, annak idején az édesapja sem félt attól, hogy kivegye a részét az említett teendőktől, így fiatal korától kezdve azt gondolta, ő is hasonlóan tesz majd.

– hangsúlyozta.

A magazinba írt esszéjében a színész azt is elárulta, hogy amikor a Borbély Alexandrával közös ikreik császármetszéssel megszülettek, ő volt az első, aki hozzájuk érhetett, amikor a mellkasára tették a babákat. Hozzátette, majdnem le is késte a lányai születését, Prágából rohant haza.

Az ikreknél egyébként nem is opció, hogy egyedül maradjon az anya, két újszülötthöz két szülő kell. Szerintem azért is megy szét nagyon sok pár szülés után, mert nem vállal sorsközösséget a férfi. De ahhoz képest, hogy apáink generációja a babakocsit sem volt hajlandó tologatni, mi teljesen máshol tartunk. Már tizenhárom éve is, amikor az első lányom született, úgy éreztem, sokat haladtunk előre, azóta pedig szinte elvárás, hogy egészen a születés pillanatától az apa is ott legyen a gyereke mellett.