Selena Gomez együtt vacsorázott Francia Raisával, miután hosszú ideje pletykálták, hogy megromlott a barátságuk

Raisa 2017-ban adta oda az egyik veséjét a lupusszal küzdő énekesnőnek.

Selena Gomeznél évekkel ezelőtt diagnosztizáltak lupuszt. Az autoimmun betegség miatt az énekesnő máig gyógyszert szed, 2017-re pedig új vesére is szüksége volt, olyannyira megterhelte a szervezetét a kór. Akkor a legjobb barátnője, Francia Raisa amerikai színésznő ajánlotta fel neki a szervet, miután kiderült, hogy tökéletes donor lehetne. A műtétek után együtt gyógyultak fel.

Ennek már hat éve, az elmúlt időszakban pedig arról kezdtek pletykálni, hogy Gomez és Raisa barátsága megromlott, sőt: egyesek azt is állították, hogy a színésznőt kényszerítették arra, hogy az énekesnőnek adja az egyik veséjét.

Raisa ezen utóbbi híresztelésre a múlt héten reagált egy podcastműsorban. Mint mondta, senki sem kényszerítette semmire, a barátnője iránt érzett szeretetből ajánlotta fel a szervét.

Úgy fest, ha volt is közöttük konfliktus, azt mostanra elsimították, a Just Jared ugyanis fotóval számolt be a minap arról, hogy Gomez és Raisa együtt vacsoráztak egy étteremben ahová velük tartott az énekesnő húga, Gracie Teefey és egy közös barátjuk is.

Selena Gomez a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében is posztolt az estéről, az egyik fotóján Francia Raisát is megjelölte, akivel egyforma cipőt viseltek.

Az énekesnő egyébként a lupusz mellett a bipoláris zavara miatt is kénytelen gyógyszert szedni. Egy korábbi interjúban elárulta, utóbbi miatt valószínűleg sosem lehet természetes úton gyereke.