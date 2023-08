Vomberg Frigyes Krausz Gáborról: Nagyon megsérült, neki ez a család volt az élete, a mindene

Igyekszik segíti a kollégájának, amiben csak tud.

Krausz Gábor szerda délután a közösségi oldalán jelentette be, hogy Tóth Gabival hat év után véget ért a kapcsolatuk. A hírt nem sokkal később az énekesnő is megerősítette. Az okokról nem beszéltek nyilatkozataikban, melyeknek majdnem minden sora egyezett kettejüknél – kivéve egyet, a séf ugyanis az „időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet” mondattal is kiegészítette a saját írását.

Véletlen egybeesés, hogy Tóth Gabi a Fricska Táncegyüttessel számos alkalommal fellépett a múltban, azt viszont nem tudni, van-e köze a szóhasználatnak mindehhez.

A pár szakításáról a minap Krausz Gábor kollégája, Vomberg Frigyes is megszólalt.

A mi barátságunk régóta tart, szoros kapcsolatban vagyok Gáborral. 2-3 naponta beszélünk, és segítek neki, amiben csak tudok. Jelenleg nincs jól, nagyon megviseli az egész történet. Annyit tudok elmondani, hogy próbál felépülni az egészből, de nagyon megsérült. Neki ez a család volt az élete, a mindene. Most összetört

– árulta el a Séfek Séfe zsűritagja a Blikknek.