Orbán Viktorral közös fénykép lóg Pataky Attila falán

„Drága véreim, magyarok!” – köszönti a nézőket Pataky Attila abban a videóban, ami a FOREVER TV Hungary YouTube-csatornára került fel március 15. alkalmából. Egy kisebb monológba fogott Pataky a nemzeti ünnep kapcsán.

Ha veszélyben volt valaha a haza, s a nemzet fogalma, hát akkor ma veszélyben van úgy igazán. Hiszen már nemcsak az ünnepeinket, a történelmünket akarják eltörölni, hanem a nemzet fogalmát is, az is veszélybe került. (…) Ma itt vagyunk, hol vagyunk, pontosan ott, ahol évszázadokkal ezelőtt, hiszen most is meg kell harcolnunk nemzetünkért, hazánkért, becsületünkért, azért, hogy legyen még haza, legyen még értelme az életünknek.