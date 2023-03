Jake Gyllenhaal szétgyúrta magát az Országúti diszkó remake-jéhez

Nem viccel.

1989-ben Patrick Swayze volt a főszereplője az Országúti diszkó című filmnek, amiből most készül egy remake Jake Gyllenhaallal a főszerepben. A filmet az a Doug Liman rendezi, aki például A holnap határát és a Bourne-rejtélyt is tető alá hozta.

A CNN most arról számolt be, hogy Gyllenhaalék jelenetet forgattak a filmhez, amiben a színész volt MMA-harcost fog alakítani (az eredeti filmben simán csak képzett harcművész volt Swayze karaktere). Ahogy azt a lap írja, egy mérlegelős jelenetet egy komolyabb UFC-rendezvényen rögzítettek, ahol Gyllenhaal megmutatta, mennyire gyúrta ki magát a szerepre. Több felvétel is készült erről, amik elérhetők a közösségi médiában.

Sőt, az MMA hivatalos Facebook-oldala is megosztott egy ilyet:

A film mozikba kerüléséről semmit nem tudni, mindössze annyit, hogy jó eséllyel 2023-ban esedékes.