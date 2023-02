Újra együtt a Sport és a Tisza

Két legendás magyar márka, a Sport és a Tisza megismétli a 2017-ben nagy sikert aratott együttműködését. Mindkét márka örökzöld, mindig képesek voltak megújulni megőrizve alapértékeiket, emellett pozitív életérzést nyújtani generációk számára.

Erre épül az idei együttműködésük is – igazi kult divat termékeket készített a Sport és a Tisza. Az egyedi Compakt Tisza cipő, Diszkoszvető póló, Edző póló, fürdőnadrág és zoknik limitált kiadásban jelennek meg, s március 15-ig kizárólag a Sport nyereményjátékában nyerhetők meg, a későbbiekben pedig megvásárolhatók lesznek a Tisza boltokban is, a készlet erejéig.

A jellegzetes, rumaromás ízvilágú Sport a Népstadion átadására készült el 1953. augusztus 20-án. A 25 grammos, klasszikus termék csomagolását egy diszkoszvető, Szécsényi József figurája díszítette. Az elmúlt években egy új karakter, az Edző vált a Sport ikonikus alakjává. Mindkettő helyet kapott a limitált kollekcióban. A Sport népszerűsége töretlen. Értékbeni piacrészesedés alapján 23,5 százalékkal piacvezető hazánkban a szeletes csokoládék között*. Évente több mint 2000 tonnát, mintegy 60 millió darabot adnak el belőle. A 90-es évek óta folyamatosan bővült a termékskála olyan édességekkel, mint a Sport szelet XL, XXL, KókuszDuó, Kapucíner, vagy a Ziccer ostyaszelet.

„A Sport, a magyarok egyik legkedveltebb szeletes csokoládéja, idén ünnepeli 70. születésnapját. Ezt a jeles alkalmat a fogyasztóinkkal együtt szeretnénk megünnepelni. Ezért egy általuk kedvelt promóció felelevenítésével indítjuk az ünnepi évet, a „Sport x Tisza” együttműködés keretében. Nosztalgikus évkezdés ez, ikonikus darabokkal, újragondolt megoldásokkal.” – mondta Nagyidai Krisztina a Sport márkamenedzsere.

„Mindkét márka a magyar háztartások életében évtizedek óta jelen van. A történelmi múlt mellett, örök értékeket, minőséget, és pozítív élményeket idéznek, ezért örülünk az együttműködésnek.” – tette hozzá Minik Géza a Tisza értékesítési menedzsere és Farkas Mátyás, operációs menedzser.

Sokan emlékeznek a Tisza „Minden időben Tisza cipőben” reklámszlogenjére. A 82 éven át töretlen sikerű márka gyártását még Martfűn kezdték. A „T” logós cipők 1971-től jelentek meg a boltokban. A márkát Vidák László élesztette újra a kétezres évek elején. Eleinte csak pár surranó jelent meg Budapest utcáin, épp az ő lábán vagy épp egy zenekar tagjain, amire egyre többen felfigyeltek. Amikor pedig a média is lelkes rajongással támogatta a klasszikus márka újra éledését, nem volt megállás. Vidák „maradt a kaptafnál”, de a márka ikonikus modelljeinek megtartása mellett komoly termékfejlesztésbe is kezdett csapatával. Napjainkra pedig már nemcsak cipőket, hanem egyéb kiegészítőket is gyártanak. Aki kíváncsi, ebből a videóból megismerheti a Tisza izgalmas történetét.

*forrás: ACNielsen Piackutató Kft. – Kiskereskedelmi Index – Teljes Magyarország értékbeli, mennyiségbeli és darabszámbeli eladások, a gyártói és kereskedelmi márkákat figyelembe véve, 2022. január – 2022. december kumulált adatok alapján.