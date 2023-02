„Talán megölöm az exemet, aztán következik az új nője” – tátogja Shakira egy takarítós videón

Megtetszett neki SZA Kill Bill című száma.

Január közepén jelent meg SZA Kill Bill című dala – a szám hatalmas népszerűségnek örvend, nemcsak a TikTokon használják fel előszeretettel, de a Spotify 50 leghallgatottabb dalának nemzetközi listáján is az élen jár, jelenleg a második helyen áll.

A jelek szerint a dal Shakirának is megtetszett, az énekesnő ugyanis tegnap az Instagram-oldalára posztolt magáról egy videót, amin a szám egy részletére tátog.

Talán megölöm az exemet, nem a legjobb ötlet.

Az új barátnője a következő, hogy jutottam ide?

Lehet, megölöm az exemet, de még mindig szeretem.

Inkább börtön, mint a magány

– hangzik a sorok magyar fordítása.

Shakira és Gerard Piqué 2022 nyarán váltak el, a hivatalos kommunikáció szerint barátságban, az elmúlt időszak történései viszont másról tanúskodnak. Az énekesnő januárban dallal vágott vissza a hűtlen focistának, többek között olyan sorokkal, mint a „Ferrarit cseréltél egy Twingóra, Rolexet egy Casióra”.

Piqué reakciójára sem kellett sokáig várni, a focista a dal debütálása után valóban egy Renault Twingo típusú autóval érkezett meg egy barcelonai eseményre, egyes források szerint pedig le is szerződött az autómárkával, ahogyan a Casióval is. Mindezek tetejében Piqué néhány hete a közösségi oldalán is felvállalta a kapcsolatát a barátnőjével, akiért elhagyta Shakirát.