VV Dani a kiesése után a médiában helyezkedne el, szívesen dolgozna például rádióban

Múlt hétvégén VV Dani távozott a ValóVilágból, VV Márió 50,89 százalékkal nyerte meg a párbajt. A kiesett versenyzővel a Blikk készített interjút, melyben elmondta, hogyan érezte magát a párbaj után, illetve mik a tervei a jövőre nézve.

– mondta a lapnak az egykori villalakó, aki szerint a közte és a VV Márió között húzódó konfliktusban neki kellett volna nyernie, úgy érzi, neki volt igaza.

Ami a VV Melinával való kapcsolatát illeti, VV Dani azt mondta, szeretné, ha a villán kívül is együtt lehetnének majd, ez viszont még idő kérdése.

Ez akkor fog kiderülni, ha Melina is kint lesz. Mind a ketten tartjuk is magunkat ehhez, amit meg is beszéltünk. Szeretnénk majd kint is egymással lenni, és az elejéről kezdünk majd mindent: elmegyünk erre-arra, randizunk majd.