Videón, ahogy az amputált lábain menekülő férfit agyonlőtték a rendőrök Kaliforniában

Egy tolószékes férfit agyonlőttek a rendőrök az Egyesült Államokban, miután igazoltatás során henteskéssel fenyegette őket – az esetről videó is készült.

A felvételen az látható, ahogy a 36 éves Anthony Lowe a tolószékéből kiszállva amputált lábain menekül a rendőrök elől, miközben azok több lövést is leadnak felé. A férfi kezében egy henteskés látható, amivel olyan mozdulatokat tesz, mintha azt a hatóság emberei felé szeretné hajítani. A kétgyermekes Lowe a helyszínen életét vesztette.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy