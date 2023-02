Nem csak a lelki egyensúlyunk, a testünk is megsínyli a depressziót

Bizonyos statisztikák azt mondják, Magyarországon a felnőtt lakosság hét százaléka minden évben kezelést igénylő depressziótól szenved, sőt az érintettek négy százalékánál minden hónapban kialakul a súlyos betegség. A legalább két hete fennálló lehangoltságot nevezzük depressziónak, aminek hátterében környezeti, pszichológiai és genetikai tényezőket kell keresnünk. De milyen testi és lelki jelek alapján állíthatunk fel (akár ön)diagnózist?

Egyre gyakoribbak azok a kutatások, amelyekben szakemberek arról írnak, hogy a depresszió kialakulásában genetikai tényezők is rizikófaktort jelenthetnek. Ha valakinek a családjában volt már pszichiátriai kezelés alatt álló beteg, annak nagyobb esélye van a betegség kialakulására. Ugyanilyen típusú, újkeletű kutatások hangoztatják, hogy hormonális tényezők is növelhetik a kockázatot: talán nem is véletlen, hogy a depresszióval diagnosztizált betegek jelentős része nő.

Az viszont mindennél egyértelműbb tény, hogy a depresszió testi és lelki tünetekkel is jár, a szervezetünk pedig észleli a lelki bajokat.

Testi tünetek

Az általános fáradtság mellett a depresszió többfajta testi tünettel járhat:

hátfájás: ezt gyakorta társítják a depresszió jelenlétével, hiszen a gyulladásos betegségekre a központi idegrendszer nagy hatással van.

fejfájás: nagy általánosságban a gyógyszeres kezelés ellenére sem szűnő szemöldökkörnyéki fájdalom esetében gyanakodhatunk mentális problémára.

hasfájás: hasgörcs, puffadás, hányinger – az emésztőrendszer effajta reakciói szorosan összekapcsolódhatnak a lelki egyensúly megbomlásával, a depresszióval küzdőknél ezért is figyelhető meg sok esetben jelentős súlyvesztés.

erős mellkasi fájdalom: szívproblémák depresszió esetében is felléphetnek, ilyenkor már szakember véleményét is ki kell kérnünk, mert diagnózis nélkül nagyon súlyos végkimenetele is lehet ennek a testi tünetnek.

libidócsökkenés: a szexuális vágy csökkenését általában a stressz okozza. Ha utóbbi hosszabb ideig velünk marad, úgy depresszió kialakulásához vezethet, amely a nemi életet is jelentősen befolyásolhatja.

A belső hangra is figyeljünk

A depressziót gyakran keverik a szomorúsággal, ám a szomorúság jó esetben néhány napot követően elmúlik, a depresszió pedig több hétig, hónapokig is elhúzódhat.

A depresszió leggyakoribb lelki tüneteit viszonylag egyszerű felismerni:

a beteg érdeklődése minden iránt csökken, motiválatlan, jóformán nem lehet vele semmiről beszélgetni,

a depresszióval küzdő személy negatívan látja a világot, a jövőjét, optimizmusra képtelen, mindennapjait a „kell” mozgatja,

önmarcangolásba kezd, kritizálja magát, a szeretetre egyre képtelenebb,

nehezen tud elaludni, sokat szorong, elzárkózik a társaságtól.

Az érdekesség, hogy a depresszió diagnózisának kimondásához nem szükséges valamennyi szimptóma együttes jelenléte, de ezek megléte segít abban, hogy ki tudjuk szűrni azokat, akik mentális gondoktól szenvednek. Fontos, hogy a fenti tünetek észlelésekor minél előbb kérjük szakember segítségét, ne engedjük, hogy elhatalmasodjon a betegség.

