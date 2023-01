Pap Dorci az ismerkedésről: Ha akad is olyan, aki érdeklődik irántam, nem igazán engedem be az életembe

Ősz óta szingli.

A Dancing with the Stars tavalyi évadában derült ki, hogy véget ért Pap Dorci és Esztergályos Patrik kapcsolata. Az Exatlon Hungary egykori játékosa most a tévés karrierjére fókuszál, hamarosan a TV2 Zsákbamacska című műsorában debütál majd a két műsorvezető, Majka és Pápai Joci segítőjeként. A forgatások mellett nem igazán jut ideje az ismerkedésre, erről a Blikknek mesélt.

Elég feszített a tempó. Reggeltől estig bent vagyunk a stúdióban, persze, azért ebédszünetünk van. Amikor este hazaérek, beesek az ágyba, reggel pedig korán kelek, aztán indulok is dolgozni. Magamra sincs most időm, nemhogy az ismerkedésre. Őszintén, ha akad is olyan, aki érdeklődik irántam, nem igazán veszem észre, illetve engedem be őt az életembe. Egyszerűen jelenleg nincs rá kapacitásom a munka mellett

– fogalmazott Pap Dorci.