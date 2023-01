Pisztollyal hadonászó pelenkás gyereket rögzített a kamera

Ijesztő pillanatokat láthattak egy amerikai valóságshow nézői egy január 14-én bemutatott adásban. A Reelz csatornán látható On Patrol: Live egyik szegmensében egy pelenkás kisgyereket mutattak, aki teljesen egyedül mászkált egy épület lépcsőházában, kezében egy fegyvernek látszó tárggyal.

Az Indianapolis közelében található Beech Grove (Indiana) egyik lakóházában a szomszédok biztonsági kamerája rögzítette a veszélyes jelenetet – írja a CNN.

A képeken látható, amint a gyerek össze-vissza hadonászik a töltött fegyverrel.

A szomszédok hívták ki a rendőrséget, közölték, hogy a pisztolyt birtokló gyerek egyedül volt, és rájuk is fogta a lőfegyvert.

A rendőrök a helyszínre érkeztek; a kisfiú apja kérdésükre tagadta, hogy van az otthonában lőfegyver; ám a járőrök később találtak a lakásban egy 9 milliméteres 9mm Smith and Wesson pisztolyt. Az apa azzal védekezett, hogy betegsége miatt nem tudott a gyerekére folyamatosan figyelni, a fegyver pedig állítása szerint az unokatestvéréé lehet.

A férfit bilincsben vitték el otthonából.

Guns in America. Stunning video from “On Patrol: Live”- Indiana toddler plays with real gun outside his home. (Video: Reelz) pic.twitter.com/UCi3GFqGFv

— Mike Sington (@MikeSington) January 15, 2023