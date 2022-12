A negyedik kisgyerek is meghalt, aki jeges tóba esett az angliai Solihullban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy nyolc-, egy tíz- és egy tizenegy éves fiú szenvedett halálos balesetet a hétvégén, miután beszakadt a jég a Babbs Mill-tavo az angliai Solihullban. Egy fiú túlélte a balesetet és kórházba szállították.

Az MTI szerda este a helyi rendőrség közlése alapján azt írja, hogy hogy a hatéves fiú is elhunyt.

A baleset vasárnap este történt. Többen rámerészkedtek a Babbs Mill nevű mesterséges tó jegére, amely azonban nem bírta el ennyi ember súlyát, és beszakadt alattuk.

Az incidens országos megrökönyödést okozott. A rendőrség kezdetben nem tudta kizárni, hogy további áldozatok is lehetnek a tóban, így egy napokig tartó akcióval átfésülték búvárokkal az alját.

BREAKING: Three boys have died after falling into an icy lake in Solihull, police confirmhttps://t.co/LG9rkOZw3N

