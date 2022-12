Lakatos Márk: Úgy éreztem, hogy a műsorvezetők közül az egyik legjobb vagyok a Reggeliben

November 24-én az RTL bejelentette, hogy Lakatos Márk távozik a Reggeli csapatából. A műsorvezető nemrég a Blikknek mesélt arról, hogyan is zajlott pontosan a menesztése.

Arról is beszélt, hogy a döntéssel kapcsolatban nincsen benne tüske, de intézhették volna máshogy.

Szerintem négy és fél év után lehetett volna ezt másképp is csinálni. Az volt a jó, hogy mivel nem kerültem saját magam alá, ezért tudtam valami olyan erőt képviselni, amire reagált a ház is, és ebből sikerült egy olyan kompromisszumos, szép búcsút csinálni, amit szerintem amúgy alanyi jogon is megérdemeltem volna.