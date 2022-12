Járai Máté: Zabáljuk a pornót, miközben egyre szemérmesebbek vagyunk

Járai Máté, Fluor Tomi és a nemrég a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben feltűnt színész, Varga Ádám voltak Istenes Bence vendégei az IstenEst legutóbbi részében. A beszélgetés témája a szexualitás volt, amiről Járai így vélekedett:

Szerintem a szexualitás van a legnagyobb bajban most a világon. iszonyú nagy gáz van az agyakban, iszonyú nagy frusztráció van. Azt hisszük, hogy ha őt is, őt is meg őt is, akkor valamit elértünk. Szerintem a fiatalokban van valamennyi szorongás, és azt hiszik, hogy így kell. Zabáljuk a pornót, miközben egyre szemérmesebbek vagyunk. Egyre kevésbé merünk ezekről a dolgokról őszintén beszélni, például a szexualitásról. Még a barátainkkal sem. Azt sem mondjuk el nekik, ha hónapokig nem fekszünk le a párunkkal, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk normálisak. Ez olyan tabutéma, miközben mindenki reggeltől estig lefetyeli a Pornhubot, és azt hisszük, hogy úgy kell csinálni, ahogy ott: megvilágítva, és ha nem úgy áll a nő segge, akkor már szar az egész. Szerintem itt a probléma, hogy az, hogy lefekszel valamivel, kábé olyan, mint hogy elmész vele hamburgerezni, tehát egyszerűen nem jelent semmit.