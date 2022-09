Pár floridai diák viccből megpróbálta elhitetni mindenkivel, hogy iskolai lövöldözés készül, ezért várhatóan kirúgják őket

Komoly felfordulás alakult ki a múlt hét végén egy floridai középiskolában, miután néhány diák úgy gondolta, jó móka lenne azzal szívatni az iskolában tartózkodó alkalmazottakat és tanulókat, hogy valaki iskolai lövöldözésre készül – írja a 444 a Business Insider cikke alapján.

A veszély némileg valós volt, mivel múlt csütörtökön az iskola mosdójának egyik falán valóban találtak egy fenyegető üzenetet, de az iskola vezetése végül veszélytelennek minősítette azt. A biztonsági előírásokon mindenesetre szigorítottak ezt követően.

Aztán ezen felbuzdulva másnap néhány lány odament az iskolatitkárhoz a büfében, közölni vele, hogy valakinél fegyver van az iskolában. A terem túlsó végén figyelte őket a tettestársuk, egy fiú, aki a megfelelő pillanatban kirontott a büféből, mintha menekülne. A büfében kisebb pánik tört ki, majd nagyon gyorsan elterjedtek a közösségi oldalakon a híresztelések, hogy valaki felállt az asztalra fegyverrel a kezében, és el is sütötte azt.

A pánik elmúltával az iskola és a rendőrség is nyomozásba kezdett, aminek keretében persze a biztonsági kamera felvételeit is megnézték. Ezeken világosan látszott, hogy senkinél nem volt fegyver. A helyszínen lévő diákokat kihallgatták, a „csínyben” résztvevő tanulók pedig az idő előrehaladtával finomították az általuk elmondottakat. Először azt mondták, ők maguk látták, hogy valakinél fegyver van, később viszont már azt, hogy ők is csak hallották valakitől.

A nem túl jól sikerült poén miatt nagy valószínűséggel kicsapják őket az iskolából.