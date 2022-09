Pollenallergiával is lehet sportolni, csak ügyelni kell a részletekre

Az allergiában szenvedők közül sokan inkább bele sem kezdenek a testmozgásba, hogy megkíméljék magukat a fulladástól. De számukra is van remény.

„Levegőt!” – írta fájdalmasan szomorú versében József Attila 1935-ben, amelyet a mai napig méltán idéznek és tanítanak az iskolában. A megannyi megidézés azonban nem kivétel nélkül a költőnek szól. Hiszen amikor valaki végső elkeseredésében levegőért kiált, legtöbbször valójában azért teszi, mert teljesen eldugultak az orrjáratai. Ezt egy sor dolog kiválthatja, egyebek mellett az allergia is.

Az allergia hagyományos értelemben nem gyógyítható, de ha valaki idejében szakemberhez fordul a problémájával, a tünetek jelentősen enyhíthetők, aminek köszönhetően az olyan, egyébként hétköznapi cselekvések is gond nélkül végezhetők, amelyek addig elképzelhetetlennek tűntek.

A szezonális allergiás tünetek kialakulásáért elsöprő többségben a különböző növényekből származó virágpor, pollen belégzése tehető felelőssé. A teljesség igénye nélkül lehet ez nyírfa, pázsitfű vagy akár mogyoró is, a mostanában virágzó parlagfűről nem is beszélve. Szinte mindenkinek a környezetében akad valaki, aki allergiás a növényre – tehát pollenallergiája van. A legjellemzőbb tünetek a bőrviszketés, a könnyező szem, az elduguló orr, de akár légszomj is felléphet.

A pollenallergiások számára a pollenszezon megnehezíti sok más mellett a szabadban történő sportolást is, sokan inkább nem is hódolnak a szabadidős tevékenységnek, hogy megkíméljék magukat a tünetek okozta kálváriától. Pedig számukra sem reménytelen a sportolás, de való igaz, néhány biztosító intézkedésre szükségük lesz.

A pollenallergiásoknak – azon túl, hogy érdemes a beltéri mozgást preferálni – leginkább a kitartó sportágakat ajánlják a szakértők, ahol kevesebb az intenzív, megterhelő fázis. Ennek lényege, hogy a „kifulladásos” periódusok is ritkábbak lesznek, amikor az ember csak kapkodja a levegőt. Ekkor ugyanis a pollenekkel is intenzívebb viszonyba kerülünk, sokkal többet juttatunk be belőlük akaratunkon kívül a szervezetünkbe.

Melyek azok a kitartó sportok?

Az úgynevezett kitartó sportok közé tartozik a futás, a kerékpározás vagy az evezés. Ezek előnye, hogy a saját igényeink szerint alakíthatjuk a tempót. Így, ha valakinél adott esetben felerősödnek a tünetek és nehézlégzés jelentkezik, lassítani kell vagy akár meg kell állni pihenni. Csapatsportoknál, mint a foci vagy a kosárlabda, ez nem oldható meg feltétlenül minden zökkenő nélkül, nem is beszélve a küzdősportokról.

A szakértők között továbbá konszenzus van arról is, hogy mielőtt valaki egyáltalán elkezdene akár szabadtéren is sportolni, feltétlenül kérje ki előbb a kezelőorvosa véleményét. Ő tudni fogja, mikor mit és hogyan szabad csinálnunk, adott esetben a megfelelő készítményt is felírja, ami enyhíti a tüneteket.

Hirdetés A Reventil orrspray-vel újra fellélegezhet! A téli időszakban a megfázás, azaz a nátha gyakran nehezíti meg a mindennapokat. A kellemetlen tünetek enyhítésében segítségünkre lehet a vény nélkül kapható Reventil orrspray. A Reventil orrspray 4 az 1-ben hatású eszköz: jelentősen mérsékli az orrdugulást, az orrfolyást, az arc- és fejfájást, a szaglás- és ízérzékelés csökkenését. Egyedülálló összetevője egy gyulladáscsökkentő és kiszáradást gátló hatású molekula, az ectoin, amely védi és regenerálja az orrnyálkahártyát. A termék 1 hónapos kortól, és hosszabb távon is alkalmazható.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.