Sikerült kapcsolatba lépnie a Nemzetközi Űrállomással egy nyolcéves kislánynak – videó

– ezzel az üzenettel köszönött egy nyolcéves kislányt a NASA.

A BBC azt írja, hogy Isabella Payne régóta rajongója az űrutazásnak és a rádiózásnak, most egy 45 másodperces beszélgetést folytathatott a SpaceX Crew-4 parancsnokával, Kjell Lingrennel.

A fiatal lány elmondta bemutatkozott, majd elmondta a korát, válaszul megköszönték neki a bejelentkezést.

– válaszolta az angliai Kentben élő Isabella, aki szerint Lingren hangja egyből örömtelibb lett, ahogy megtudta, hogy egy nyocléves kislánnyal beszél.

A felvételt megosztotta a kislány apja, Matt Payne, aki szerint az egész világnak hallania kell ezt a beszélgetést.

A férfi amatőr rádiós, az utóbbi években számtalan emberrel kapcsolatba lépett már, ez volt az első alkalom, hogy a megszólított az űrben volt. Payne-nek ráadásul egy sima rádió-adóvevővel sikerült kapcsolatot létesítenie.

– írta az apuka a Twitteren.

April 23, 2016. A 2 year old sat on my knee and watched the students of Wellesley House school chat with @astro_timpeake , an event I helped organise. Today she got her chance. Thank you so much @astro_kjell , you have changed her world. #iss #NASA #ARISS https://t.co/ImfevefePV

Isabella egyébként kétévesen szeretett bele az űrbe, amikor az apja az űrkutatásról szóló eseményt szervezett a diákoknak az egyik iskolában. Hat évvel később már a SpaceX egyik parancsnokával beszélt, édesapja most arra a bíztatja, hogy vágjon bele komolyabban az amatőr rádiózásba.

Az űrhajós is lelkes volt, azt mondta, rengeteg amatőr rádióssal beszélt már a világ minden tájáról, de ez az eddigi kedvenc kapcsolatfelvétele.

I’ve had a lot of fun using the #ARISS amateur radio station #NA1SS on the @Space_Station to talk with ham radio operators all over the world. I’ve even (unofficially) worked stations on all continents! But this may be my favorite contact so far. Thanks Isabella and @m0lmk! https://t.co/Z2pWUbEZZr

