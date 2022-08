Először utazik indián nő az űrbe

A NASA idén ősszel elindítja következő legénységét egy SpaceX Dragon fedélzetén, a küldetés parancsnoka, Nicole Aunapu Mann űrhajós lesz, aki az első indián nő, aki az űrbe utazik – írja a CBS.

A Crew-5 küldetésben rajta kívül az amerikai Josh Cassada, a japán Koichi Wakata és és az orosz Anna Kikina vesz részt.

Mission overview and crew news conferences this Thursday, Aug.4 → https://t.co/ga4h0TmaAe pic.twitter.com/hdJZLaPihj

NASA’s @SpaceX #Crew5 mission will send @AstroDuke and @astro_josh , JAXA astronaut @Astro_Wakata , and Roscosmos cosmonaut Anna Kikina to the @Space_Station no earlier than Sept. 29.

A kaliforniai születésű Mann az Egyesült Államok Tengerészeti Akadémiáján végzett, jelenleg az amerikai tengerészgyalogság ezredese, részt vett az iraki és az afganisztáni hadműveletekben is. A NASA 2013-ban választotta ki űrhajósnak.

Mann az Indian Country Today című lapnak azt mondta, hogy „nagyon izgalmas”, hogy az első őslakos nő lehet az űrben.

– nyilatkozta.

#MarineCorps Col. and @NASA astronaut Nicole Mann, the mission commander for SpaceX Crew-5, will participate in the NASA news conference and interview today, Aug. 4, at 2:00 p.m. EDT.

Watch at the link below ⬇️ https://t.co/o4KLy9oseI pic.twitter.com/zbaFfEl2HB

— U.S. Marines (@USMC) August 4, 2022