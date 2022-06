Terjed egy fotó a neten, hogy Erzsébet királynő álruhában fesztiválozik

Vasárnap ért véget Anglia egyik legnagyobb zenei fesztiválja, az ötnapos Glastonbury. A fellépők között volt többek között Billie Eilish, Noel Gallagher, Paul McCartney és Robert Plant is. Utóbbi énekes pénteki koncertjének BBC-s közvetítésén szúrta ki egy rajongó azt a fesztiválozót a tömegben, aki erősen emlékeztet II. Erzsébet királynőre.

Az ismeretlen nőről készült fotót a Twitteren osztotta meg. Hamar bejárta a világhálót, mindenki azt találgatja, hogy vajon lehetséges-e, hogy tényleg a brit uralkodó a kék kapucnis kabátot viselő, napszemüveges asszony. Egyesek szerint az illető jobban hasonlít a királynő 71 éves lányára, Anna hercegnőre.

The Queen has turned up at Glastonbury to watch Robert Plant. That disguise is fooling nobody #Glastonbury pic.twitter.com/qmBVg4TN3z

— Finn (@finn__sharky) June 24, 2022