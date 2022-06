Először zenélt együtt Bruce Springsteen, Paul McCartney és Dave Grohl

Zenetörténelmet írt a Glastonbury fesztivál szombati napja. A Beatles egykori zenészének koncertje nézőcsúcsot hozott, és McCartney is rekorder lett.

Ritka zenetörténelmi pillanatnak voltak tanúi a nézők a Glastonbury fesztivál szombati napján, Paul McCartney a Nirvana korábbi dobosával, a Foo Fighters frontemberével, Dave Grohllal, és Bruce Springsteennel is előadott néhány számot, majd hárman együtt is eljátszottak egy dalt – derül ki a BBC beszámolójából.

A ritka pillanatok a Beatles egykori basszusgitárosának koncertje alatt jöttek létre. McCartney először Dave Grohlt hívta meg két számra vendégszerepelni.

DAVE GROHL IS ON STAGE WITH PAUL MCCARTNEY. #GLASTONBURY pic.twitter.com/fwlzKF25Wp — Mark Savage (@mrdiscopop) June 25, 2022

Mivel a Foo Fighters nem játszik az idei Glastonburyn, a zenekar frontemberének ez volt az egyetlen fellépése a fesztiválon. A I Saw Her Standing There és a Band on the Run című számokat adták elő közösen. Grohl egyébként először állt színpadon zenekarának egykori dobosa, Taylor Hawkins halála óta.

A két dal után McCartney a közönséghez fordult.

Van még egy meglepetésünk Amerika keleti partjáról, ő Mr. Bruce Springsteen.

– mondta.

Now Paul McCartney has brought on Bruce Springsteen at Glastonbury!!!! pic.twitter.com/AwdSuUgQ7n — Raph Pour-Hashemi 📸 (@RaphPH) June 25, 2022

A két legenda ezután közösen játszotta el a Glory Days-t, és az I Wanna Be Your Man-t.

Boldog születésnapot, Paul, még további 80 évet

– köszöntötte a születésnapját június 18-án ünneplő zenésztársát Springsteen.

McCartney egy rekordot is megdöntött, nála idősebb sztár még nem lépett fel headlinerként a Glastonbury Pyramid színpadán.

A koncert végén mindhárman egyszerre voltak a színpadon, hogy még inkább történelmi legyen az este. A zenészek a The Endet játszották el.

Witnessing history here, Sir Paul McCartney with Bruce Springsteen and Dave Grohl. Absolutely unreal pic.twitter.com/eryTmKL0tr — Matty Johnson (@MrMattyjohnson) June 25, 2022

A BBC szerint a fesztivál történetében még soha nem volt ennyi néző egy koncerten, az eddigi rekordot Dolly Parton 2014-es koncertje tartotta.

Paul McCartney végül 36 dalt játszott el, köztük számos Beatles-klasszikust, a koncert így közel háromórás volt.